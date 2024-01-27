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WSJ: Ошибки Трампа и Байдена привлекают все больше внимания к их возрасту

WSJ: Ошибки Трампа и Байдена привлекают все больше внимания к их возрасту

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп ввиду возраста регулярно совершают ошибки и оговорки, которые продолжат оказываться в центре внимания журналистов на протяжении предвыборной кампании, которую будут проводить два кандидата.

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