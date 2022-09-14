В Совбезе ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня

ООН, 14 сен – РИА Новости. Члены СБ ООН на заседании в среду высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном, готовится заявление Совбеза в формате "элементы для прессы", сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.