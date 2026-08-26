Образ далекой ракетной войны США с Ираном рушится

Согласно информации, опубликованной «Вашингтон пост», потери США в войне с Ираном достигли 774-человек Фото: REUTERS/Kylie Cooper Долгое время в Вашингтоне делали вид, что американские потери якобы минимальны: несколько убитых и несколько десятков раненых.