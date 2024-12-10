2025 — год какого животного по восточному календарю: когда начнется и что принесет?

Каждый год по восточному календарю имеет покровителя — животное, которое определяет характер и особенности этого периода.
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