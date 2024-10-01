ПЛОДОТВОРНЫЙ СЕНТЯБРЬ 🍂 Сентябрь считается удачным месяцем для наступления беременности. Летнее солнце и фрукты качественно улучшают здоровье.
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ПЛОДОТВОРНЫЙ СЕНТЯБРЬ 🍂 Сентябрь считается удачным месяцем для наступления беременности. Летнее солнце и фрукты качественно улучшают здоровье.