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Гинеколог Петросян А.С. | Москва

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ПЛОДОТВОРНЫЙ СЕНТЯБРЬ

ПЛОДОТВОРНЫЙ СЕНТЯБРЬ 🍂 Сентябрь считается удачным месяцем для наступления беременности. Летнее солнце и фрукты качественно улучшают здоровье.

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