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NewsNation: В США в трети чернил для татуировок нашли опасные микроорганизмы

NewsNation: В США в трети чернил для татуировок нашли опасные микроорганизмы

Исследование Управления по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов продемонстрировало, что многие чернила для татуировок и перманентного макияжа заражены бактериями, которые могут нанести вред человеку.

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