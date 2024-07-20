NewsNation: В США в трети чернил для татуировок нашли опасные микроорганизмы

Исследование Управления по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов продемонстрировало, что многие чернила для татуировок и перманентного макияжа заражены бактериями, которые могут нанести вред человеку.
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