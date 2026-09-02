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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин о руке Тормены в матче с «Ростовом»: «Наказуемый эпизод. Судье это увидеть крайне сложно, ВАР тоже не разглядел»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин выразил мнение, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче шестого тура Альфа ‑Банк РПЛ против « Ростова » (1:0).

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