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"Почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?"

"Почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?"

"ПОЧЕМУ БЫ НЕ ЗАПРЕТИТЬ": ФИНСКИЙ ДЕПУТАТ ПРЕДЛОЖИЛ ОТРЕЗАТЬ РОССИИ ДОСТУП К КАЛИНИНГРАДУ Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола предложил отрезать России доступ к Калининграду.

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Комментарии
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Eduard
Тарту!Не Тарту,а Дерпт,царское название!
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16 час.
Eduard
Тупой &quot;лось&quot;(финн),расскажите как тебя финского наркомана касается Тарту и Эстония,свое и чужое попутал? В Европе это модно!
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16 час.
Natalija Osminina
Не... Литву Петр не покупал. Только Латвию с Эстонией.
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16 час.

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