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Боевики ВСУ заставляют мирных жителей вставать на колени под угрозой смерти

Боевики ВСУ заставляют мирных жителей вставать на колени под угрозой смерти

www.globallookpress.com/Nina Liashonok Украинские боевики с помощью беспилотников, оснащенных громкоговорителями, принуждают жителей прифронтовых районов Запорожской области вставать на колени.

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