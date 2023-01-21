Мы строили, но ещё не построили Напомню, речь шла, прежде всего, о Конституции, в которой есть национальная идея и представлен образ будущего.
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