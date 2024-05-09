Старый советский рецепт из печени, которому до сих пор нет равных. Простой и вкусный как раньше

Сергей ГряZнов

Рецепт из печени? Это как??? Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия. Содержит информацию о необходимых пищевых продуктах, их пропорциях и инструкциях по смешиванию и обработке. Кулинарные рецепты описывают механическую и тепловую обработку ингредиентов, способы сервировки готовых изделий. Вот теперь и расскажите мне, "рецепт из печени" - что это такое? "Свежий зеленый лук и чеснок добавят свой аромат и даже самый предвзятый гурман никогда не поймет, что печень не вымачивалась перед готовкой." - вот это точно старый советский метод! Метод маскировки тухлятины при приготовлении: побольше чеснока, томатной пасты И будет счастье повару, но не едокам...