Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Автор: Александр Тагиров Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.
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Основой жизни существующей системы, как впрочем и всего мира, являются деньги. Тысячелетия сущетвуют деньги и тысячелетия системы борются с воровством, однако, количество тюрем меньше не становится, а воры сидят в правительствах всех стран. Проблема не в генералах - проблема в существующей системе, избравшей материальный путь развития.
Неужели генерал реально СЯДЕТ? Может даже и с конфискацией? Нет, точно, где-то в лесу что-то сдохло...
По закону военного времени- расстрелять!
Расстреливать тварей без суда и следствия с конфискацией. Совсем оборзели сволочи.