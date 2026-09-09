Страна и люди
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Страна и люди

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Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Автор: Александр Тагиров Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.

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Михаил Баютин

Основой жизни существующей системы, как впрочем и всего мира, являются деньги. Тысячелетия сущетвуют деньги и тысячелетия системы борются с воровством, однако, количество тюрем меньше не становится, а воры сидят в правительствах всех стран. Проблема не в генералах - проблема в существующей системе, избравшей материальный путь развития.