НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Никитин о том, что Кривцов – лучший хавбек старта РПЛ по индексу ГОЛа: «Он номер один по яркости, эффективности и пользе. Безболезненно заменил Сперцяна – более мобильный и умный игрок»

Экс-игрок «Уфы», комментатор и эксперт «Матч ТВ» Алексей Никитин поделился мнением о том, что Никита Кривцов из « Краснодара » стал лучшим полузащитником Альфа-Банк РПЛ в июле и августе по Индексу ГОЛа : награды, которая вручается игрокам лиги по средней оценке за месяц.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым