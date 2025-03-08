Морпехи Черноморского флота поздравили женщин России с 8 Марта из Курска

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные в Курской области, записали видеооткрытку с теплыми поздравлениями для женщин России в честь Международного женского дня, исполняя боевые задачи в составе войск "Север".
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