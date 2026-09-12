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Регионы России

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Дмитриева завоевала первое личное золото России на чемпионате мира по спортивной аэробике

Дмитриева завоевала первое личное золото России на чемпионате мира по спортивной аэробике

19-й чемпионат мира по спортивной аэробике проходит в Памплоне. Ранее российская сборная уже выиграла командный зачет турнира.

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