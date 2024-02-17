Конгрессмен МакКол: мы вернемся к вопросу о помощи Киеву не ранее середины марта

Конгресс Соединенных Штатов вернется к вопросу о помощи Украине не раньше середины марта. Об этом заявил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майк МакКол, слова которого передает Reuters.
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