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В США начали уголовное расследование в отношении члена конгресса

В США начали уголовное расследование в отношении члена конгресса

Член палаты представителей Илхан Омар (демократ от штата Миннесота) находится под следствием по обвинению в иммиграционном мошенничестве, заявил глава пограничной службы Том Хоман 13 сентября в эфире телеканала Fox News.

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