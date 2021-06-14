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«Мама больш не преступница»

«Мама больш не преступница»

Сергей Шаргунов о том, как удалось защитить многодетную жительницу города Мирного Сергей Шаргунов На фото: многодетная мама Лидия Прудовская (Фото: предоставлено автором) Победа маленького человека — единственная новость, которая всегда нова.

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