«Мама больш не преступница»

Сергей Шаргунов о том, как удалось защитить многодетную жительницу города Мирного Сергей Шаргунов На фото: многодетная мама Лидия Прудовская (Фото: предоставлено автором) Победа маленького человека — единственная новость, которая всегда нова.
Сергей Шаргунов о том, как удалось защитить многодетную жительницу города Мирного Сергей Шаргунов На фото: многодетная мама Лидия Прудовская (Фото: предоставлено автором) Победа маленького человека — единственная новость, которая всегда нова.
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