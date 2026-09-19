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Царьград

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Алиса Двоеглазова восстановила форму и готова к прокатам России

Алиса Двоеглазова восстановила форму и готова к прокатам России

Алиса Двоеглазова, 17-летняя фигуристка из России, преодолела серьёзную травму бедра и неожиданно для себя вернулась к тройным прыжкам.

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