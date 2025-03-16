Вашингтон уведомил Москву о военной операции против йеменских хуситов

Сегодня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Государственным секретарем МША Марко Рубио, который проинформировал о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря.
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