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Вашингтон уведомил Москву о военной операции против йеменских хуситов

Вашингтон уведомил Москву о военной операции против йеменских хуситов

Сегодня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Государственным секретарем МША Марко Рубио, который проинформировал о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря.

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