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Совет по дому

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Вместо классического тирамису из простых продуктов: нежнейший персиковый торт на сгущённом молоке без выпечки

Вместо классического тирамису из простых продуктов: нежнейший персиковый торт на сгущённом молоке без выпечки

Есть один отличный вариант нежного домашнего десерта, который можно приготовить без выпечки и сложных кондитерских техник.

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