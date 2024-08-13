Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как разбанить мобилизацию общества

Как разбанить мобилизацию общества

Автор: Захар Прилепин …ни для кого уже не секрет, что резервов у нас действительно не достает. Вся страна знает, что «Пятнашку» (и далеко не только её) сняли с донецкого направления и перебросили на Курск.

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