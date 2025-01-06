«Дело чести»: как приход Трампа к власти может изменить судьбу осуждённых по делу о штурме Капитолия

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали здание конгресса США Ирина Таран Четыре года назад сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране президентских выборов, на которых одержал победу Джо Байден.