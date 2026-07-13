Изъято 24 дрона с нейросетевым управлением: ФСБ предотвратила теракты на аэродромах в Амурской и Челябинской областях

ФСБ предотвратила масштабные теракты на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. По данным ведомства, украинские спецслужбы планировали использовать FPV-дроны, оснащённые устойчивыми к РЭБ нейросетевыми модулями управления западного производства.
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