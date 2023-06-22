«Динамо» и Личка подписали контракт на 3 года. Вскоре объявят официально («СЭ»)

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45-летний специалист подписал соглашение на 3 года, сообщает «Спорт-Экспресс». Также контракты заключили члены тренерского штаба Лички: помощники Адесойе Ойеволе и Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.