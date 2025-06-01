Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Астрофизики скорректировали время наступления апокалипсиса

Не знаю, на сколько вам полезна будет эта информация, но все же.В 2012 год NASA на основании данных телескопа Хаббл предсказало, что наша роднака галактика Млечный путь столкнётся с соседней галактикой Андромеда через 4 миллиарда лет.

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