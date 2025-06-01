Астрофизики скорректировали время наступления апокалипсиса

Не знаю, на сколько вам полезна будет эта информация, но все же.В 2012 год NASA на основании данных телескопа Хаббл предсказало, что наша роднака галактика Млечный путь столкнётся с соседней галактикой Андромеда через 4 миллиарда лет.
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