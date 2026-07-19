ВСУ били по Wildberries дронами с шрапнелью в боевой части

Два крупных логистических центра компании Wildberries подверглись нападению украинских дронов. В результате атаки пострадали распределительные комплексы в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область).
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