Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ били по Wildberries дронами с шрапнелью в боевой части

ВСУ били по Wildberries дронами с шрапнелью в боевой части

Два крупных логистических центра компании Wildberries подверглись нападению украинских дронов. В результате атаки пострадали распределительные комплексы в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область).

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