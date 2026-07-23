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«Спартак» требует переиграть матч за Суперкубок с «Зенитом»

«Спартак» требует переиграть матч за Суперкубок с «Зенитом»

Столичный клуб подал протест в КДК РФС в связи с нарушением правил судьей. Коннтрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит протест «Спартака», который он подал по итогам матча за Суперкубок России с «Зенитом», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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