«Спартак» требует переиграть матч за Суперкубок с «Зенитом»

Столичный клуб подал протест в КДК РФС в связи с нарушением правил судьей. Коннтрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит протест «Спартака», который он подал по итогам матча за Суперкубок России с «Зенитом», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.