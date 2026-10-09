«Потерь нет», но в ВСУ снова жалуются на нехватку личного состава Украинской армии не хватает личного состава, дефицит живой силы критический.
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