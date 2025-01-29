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Назван самый проверяемый на допинг футбольный клуб в России в 2024 году

Назван самый проверяемый на допинг футбольный клуб в России в 2024 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2024 году чаще других игроков клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проводило тестирование футболистов «Локомотива», сообщаетРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2024 году чаще других игроков клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проводило тестирование футболистов «Локомотива», сообщает ТАСС.

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