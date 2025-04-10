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Электробус российско-белорусского производства поедет по Петербургу

Электробус российско-белорусского производства поедет по Петербургу

Санкт-Петербург анонсирует внедрение нового электробуса большого класса — МАЗ 303Е23, специально разработанного для города специалистами Минского автомобильного завода совместно с российской группой компаний «Итэлма».

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