Почему «В джазе только девушки» в оригинале называются «Некоторые любят погорячее»: есть ли здесь нескромный смысл?

В комментариях к заметке о фильме «В джазе только девушки» (1959 года, режиссер Билли Уайлдер) увидел такой вот комментарий: …Я думаю, что истинная причина переименования фильма не из-за того, что советский зритель не знал американской считалочки.
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