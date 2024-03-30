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МО РФ: ПВО сбили второй за час дрон ВСУ над Белгородской областью

МО РФ: ПВО сбили второй за час дрон ВСУ над Белгородской областью

Утром 30 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации успешно ликвидировали второй в течение часа дрон, относящийся к самолетному типу, который был запущен Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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