В интернете уже который год гуляет эффектное «открытие»: если взять географические координаты Великой пирамиды в Гизе — приблизительно 29,9792458° северной широты — и сравнить эти цифры со скоростью света в вакууме, которая равна 299 792 458 метров в секунду, то цифры после запятой совпадают почти один в один.