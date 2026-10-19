В интернете уже который год гуляет эффектное «открытие»: если взять географические координаты Великой пирамиды в Гизе — приблизительно 29,9792458° северной широты — и сравнить эти цифры со скоростью света в вакууме, которая равна 299 792 458 метров в секунду, то цифры после запятой совпадают почти один в один.
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