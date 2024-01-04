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  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала решение Путина участвовать в выборах

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала решение Путина участвовать в выборах

Фигуристка Алина Загитова поддержала решение Президента участвовать в выборах Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала решение действующего президента о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

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