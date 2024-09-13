Раненого военкора Поддубного выписали из больницы

Военкор покинул НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.Pr Scr vk.com/@poddubny_official--> Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из больницы, куда он попал после ранения в Курской области.
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