Декретные выплаты вырастут в России 54%

Вопросы выплат матерям обсудили на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил о том, что массовые расходы фонда на матерей «увеличатся значительно и в сумме составят 678 млрд рублей».