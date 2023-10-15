Декретные выплаты вырастут в России 54%

Вопросы выплат матерям обсудили на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил о том, что массовые расходы фонда на матерей «увеличатся значительно и в сумме составят 678 млрд рублей».
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