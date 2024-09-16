ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мой гражданский муж выиграл в лотерею и сразу же бросил меня

Мой гражданский муж выиграл в лотерею и сразу же бросил меня

Моя мама всегда настаивала на том, что нельзя жить с мужиком “просто так”. Из-за этого, когда мне только исполнилось девятнадцать лет, она настояла, чтобы мы поженились с Олегом - моей первой школьной любовью.

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