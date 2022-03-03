Трое сотрудников Инспекции транспортного контроля задержаны по делу о коррупции в Алматинской област

Антикоррупционная служба по Алматинской области и региональный департамент Комитета нацбезопасности, а также Талдыкорганская транспортная прокуратура провели операцию по задержанию сотрудников Инспекции транспортного контроля Алматинской области.
Антикоррупционная служба по Алматинской области и региональный департамент Комитета нацбезопасности, а также Талдыкорганская транспортная прокуратура провели операцию по задержанию сотрудников Инспекции транспортного контроля Алматинской области.
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