Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Самолеты в Благовещенск ушли на запасной аэродром из-за снегопада

Самолеты в Благовещенск ушли на запасной аэродром из-за снегопада

Рейсы из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока утром ушли на запасной аэродром в Хабаровск из-за обрушившегося снегопада в Благовещенске, передает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

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