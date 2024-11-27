Самолеты в Благовещенск ушли на запасной аэродром из-за снегопада

Рейсы из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока утром ушли на запасной аэродром в Хабаровск из-за обрушившегося снегопада в Благовещенске, передает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
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