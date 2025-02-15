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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самохин о том, что Худайбердиева и Базин могут завершить карьеру: «Будет очень жаль, что годы труда, вложенные нашей командой, так и не привели к значимым результатам»

Ранее источник ТАСС сообщил, что чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат спортивную карьеру в конце текущего сезона.

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