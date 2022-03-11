Экс-главу Раменского района Кулакова признали виновным в убийстве, хотя прошлой осенью оправдали

Мужчину обвиняют в убийстве замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении ИсаенковойПрисяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, который проходит фигурантом по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.
Популярные статьи
- В Союзе защиты прав потребителей заявили, что закрытие «Макдоналдс» и Coca-Cola станет подарком для российских производителей
- Радио Sputnik с 9 марта займет частоту «Эха Москвы», вещавшего более 30 лет
- Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить въезд в Россию знаменитостям, покинувшим страну ради «островков счастья»
Свежие комментарии