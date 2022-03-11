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Экс-главу Раменского района Кулакова признали виновным в убийстве, хотя прошлой осенью оправдали

Экс-главу Раменского района Кулакова признали виновным в убийстве, хотя прошлой осенью оправдали

Мужчину обвиняют в убийстве замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении ИсаенковойПрисяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, который проходит фигурантом по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

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