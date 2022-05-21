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Вот что такое «Дзен в космосе». Роскосмос запустил новую коллекцию одежды

Вот что такое «Дзен в космосе». Роскосмос запустил новую коллекцию одежды

У Роскосмоса появилась новая коллекция одежды, но на этот раз она представлена не на сайте  «Главкосмоса», а в рамках сотрудничества госкорпорации и проекта «Береги Камчатку».

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