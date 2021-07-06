«Украина проиграла»: в Раде раскрыли план окончательного развала страны

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал последовательную героизацию пособников нацистов на Украине, назвав такие действия частью «гибридной войны со стороны Запада» с целью уничтожения славянских народов.
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал последовательную героизацию пособников нацистов на Украине, назвав такие действия частью «гибридной войны со стороны Запада» с целью уничтожения славянских народов.
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