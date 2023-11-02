Украина и Турция разругались из-за решения по Крыму AlexCoderУкраина и Турция разругались из-за решения по Крыму AlexCoder В Киеве выступили с заявлением Власти Турции решили созвать заседание Международной организации объединенных городов и местных властей.
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