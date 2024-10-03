Четыре банка присоединились к выпуску Единой карты петербуржца с юбилейным дизайном

Сегодня ее используют более 30 процентов жителей города К 30-летию Законодательного собрания Санкт-Петербурга четыре банка – ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк и Промсвязьбанк – начали выпуск Единой карты петербуржца (ЕКП) с юбилейным дизайном.
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