Четыре банка присоединились к выпуску Единой карты петербуржца с юбилейным дизайном

Сегодня ее используют более 30 процентов жителей города К 30-летию Законодательного собрания Санкт-Петербурга четыре банка – ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк и Промсвязьбанк – начали выпуск Единой карты петербуржца (ЕКП) с юбилейным дизайном.