В Барнауле презентовали выставки, посвященные 250-летию горного инженера Петра Фролова

Проект приурочен к 300-летию начала горного производства на Алтае Презентация выставок, посвященных горному инженеру Петру Фролову / Фото: Министерство культуры Алтайского края, АКЗС В Государственном архиве Алтайского края 25 февраля состоялось открытие сразу двух выставок, посвященных 250-летнему юбилею выдающегося горного инженера и начальника Колывано-Воскресенских (Алтайских) заводов Петра Козьмича Фролова.