Медведи разошлись по городам и весям

С нашествием медведей прямо сейчас сталкиваются практически все сибирские и дальневосточные регионы. Новости о косолапых, хозяйничающих на городских и сельских окраинах, появляются по несколько раз в день.
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