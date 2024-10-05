На земле обетованной

Хохлы красавы ! Слепак-мудель читай Горькова , он писал - что тифозная вошь с предателем на одном гектаре с.... ть не сядеть ПОСТЕСНЯЕТСЯ , вошь себя уважает ,а предателей ПРЕЗИРАЕТ!

Надежда

Ну, вот и иуде слепаку прилетело от тех, кому он поклонялся и давал деньги на убийство русских воинов!👍