Комик и музыкант Семён Слепаков рассказал, что украинцы не пустили его в бомбоубежище во время атаки Ирана на Израиль.
На земле обетованной
Комментарии
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Николай Егоров
Хохлы красавы ! Слепак-мудель читай Горькова , он писал - что тифозная вошь с предателем на одном гектаре с.... ть не сядеть ПОСТЕСНЯЕТСЯ , вошь себя уважает ,а предателей ПРЕЗИРАЕТ!
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12 час.
Надежда
Ну, вот и иуде слепаку прилетело от тех, кому он поклонялся и давал деньги на убийство русских воинов!👍
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8 час.
radiofree
По заслугам и награда!
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3 час.
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