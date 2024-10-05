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СССР-Россия

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    Не надо равнять ЦАРЁВА и монтян.Хохлорай

На земле обетованной

На земле обетованной

Комик и музыкант Семён Слепаков рассказал, что украинцы не пустили его в бомбоубежище во время атаки Ирана на Израиль.

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Комментарии
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Николай Егоров
Хохлы красавы ! Слепак-мудель читай Горькова , он писал - что тифозная вошь с предателем на одном гектаре с.... ть не  сядеть ПОСТЕСНЯЕТСЯ , вошь себя уважает ,а предателей ПРЕЗИРАЕТ!
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12 час.
Надежда
Ну, вот и иуде слепаку прилетело от тех, кому он поклонялся и давал деньги на убийство русских воинов!👍
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8 час.
radiofree
По заслугам и награда!
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3 час.

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