В Новосибирске с третьего раза состоялся концерт МакSим

Концерт знаменитой исполнительницы Марины Абросимовой (МакSим) состоялся вечером 27 февраля в Новосибирске и собрал множество поклонников, которые начали стекаться к «Локомотив-Арене» за час до его начала.
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